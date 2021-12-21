Компания SpaceX запустила космический грузовик, который доставит на МКС продукты и спецоборудование: видео
Во вторник, 21 декабря, компания Илона Маска SpaceX успешно запустила грузовой космический корабль Cargo Dragon, который прибудет на Международную космическую станцию за сутки
Об этом в Twitter сообщает NASA.
Cargo Dragon успешно запустили с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в 12:07 по киевскому времени. Запуск прошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Корабль отделился от ракеты-носителя и самостоятельно достанется МКС в среду, 22 декабря, в 11:30 по киевскому времени.
Миссия космического грузовика - доставить на МКС продукты питания, оборудование и специальные принадлежности.
В SpaceX добавили, что первая степень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась после запуска на плавучую платформу в Атлантике. Это стало сотой успешной посадкой первой ступени ракеты Falcon 9.
- Как сообщалось ранее, 28 февраля 2022 года NASA отправит на Международную космическую станцию первый частный экипаж .
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