Компания SpaceX запустила космический грузовик, который доставит на МКС продукты и спецоборудование: видео

Об этом в Twitter сообщает NASA.

Cargo Dragon успешно запустили с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в 12:07 по киевскому времени. Запуск прошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Корабль отделился от ракеты-носителя и самостоятельно достанется МКС в среду, 22 декабря, в 11:30 по киевскому времени.



Миссия космического грузовика - доставить на МКС продукты питания, оборудование и специальные принадлежности.



В SpaceX добавили, что первая степень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась после запуска на плавучую платформу в Атлантике. Это стало сотой успешной посадкой первой ступени ракеты Falcon 9.