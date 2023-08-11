Компания SpaceX вывела в космос третью партию спутников Starlink за неделю
Американская компания SpaceX в пятницу, 11 августа, вывела на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink
Об этом компания сообщила на собственной странице в Twitter.
"Запуск", – заявили в SpaceX.
Издание Space отмечает , что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 22 спутниками Starlink на борту был осуществлен в 08.17 по киевскому времени с космодрома во Флориде, США.
Ожидается, что развертывание спутников на запланированной орбите состоится уже около 65 минут после запуска.
Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись в море на беспилотном корабле Just Read примерно через 8,5 минут после запуска.
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