English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Наука Компания SpaceX вывела на орбиту 46 новых интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX вывела на орбиту 46 новых интернет-спутников Starlink

23 июля, 2022 суббота
03:53
Наука SpaceX

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на орбиту очередную партию из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink

Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод на орбиту 46 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 10.39 по времени Тихоокеанского побережья США (19.39 по Киеву).

Приблизительно через час после запуска 46 спутников отделились от второй ступени ракеты на полярной орбите высотой до 320 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 560 км.

Это уже 53-й запуск на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 4 этого месяца. 24 июля ожидается еще одна.

Интернет-спутники весом 290 кг каждый вошли в состав орбитальной группировки SpaceX. За все время SpaceX запустила уже 2904 интернет-спутника Starlink. Часть вышла из строя или сошла с орбиты. Около 2,6 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Между тем многократная первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 4-й раз, примерно через 8,5 минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в несколько сот километров от базы в Тихом океане.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запуске своих ракет.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Как утверждает SpaceX, интернет сеть Starlink доступна пользователям в 32 страхах мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и Австралии. По данным Пентагона, услугами спутников также активно пользуются американские и украинские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а впоследствии – с 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к Интернету в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
21 июля, 2022 четверг
Россияне готовятся к наступлению на Запорожье, поэтому блокируют выезд людей из города, - депутат облсовета Лишенко
20 июля, 2022 среда
Киссинджер указал на ошибки, которые Макрон, Шольц и Байден допускают в условиях глобального кризиса.
21 июля, 2022 четверг
После Путина прибьют Патрушева, дальше Россию может возглавить Гиркин и затем РФ распадется, - военный эксперт Самусь
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.48
    Покупка 37.48
    Продажа 38.65
  • EUR
    Покупка 37.88
    Продажа 39.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
23 июля
04:40
Лиз Трасс
Лиз Трасс после избрания премьером обещает отказаться от всех законов ЕС
04:16
Агентство Fitch ухудшило рейтинг Украины к преддефолтному
03:29
Оккупационная "власть" Мариуполя признает вспышку инфекций среди взрослых и детей
03:07
Вслед за YouTube и Viber, в Херсонской области оккупанты заблокировали работу Google
02:44
США в который раз опровергли фейк пропагандистов РФ об уничтожении четырех систем HIMARS в Украине
02:21
Сервис OLL.TV, входивший в медиа группу Ахметова, прекратил трансляцию
01:58
На юге ВСУ уничтожили около 100 захватчиков, поразили два опорных пункта, скопление войск и техники и склад боеприпасов.
01:36
Легендарная группа Imagine Dragons стала послом UNITED24
01:13
Основатель ППК "Вагнер" Пригожин лично посещает колонии и вербует осужденных воевать в Украине: обещает снятие судимости, - СМИ
00:49
Если россияне будут прорываться по "зерновому" пути — пойдут за крейсером "Москва", - Анна Маляр
00:44
У Байдена еще осталось $6 млрд из средств, выделенных на военную помощь Украине, - Foreign Policy
00:32
За получение российского паспорта могут ввести уголовную ответственность, - Верещук
00:21
На фото Дмитрий Кулеба
В Украине Путин бьет по мирному населению ракетами, в Европе – ценами. Это часть его доктрины, – Дмитрий Кулеба
00:18
Путин разрушит Россию, а возможно и уничтожит жизнь на планете, - Борис Акунин
00:06
МВД совместно с Интерполом контролирует обращение оружия в Украине, - замминистра
2022, пятница
22 июля
23:53
Россия из минометов и артиллерии обстреляла две общины Сумщины
23:51
Михаил Подоляк
Он происходит постоянно. Подоляк о контрнаступлении ВСУ
23:21
Первым отгружать зерно из Украины может начать Черноморский порт, - Мининфраструктуры
23:15
Эксклюзив
В Северодонецке сейчас находится до десяти тысяч человек, - глава военной администрации
23:07
На фото Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, почему "зерновой коридор" дает преимущества Украине
22:58
Аналитика
Сергей Згурец
Мелитополь должен стать ключевым городом в освобождении Юга. Колонка Сергея Згурца
22:56
ВСУ уничтожили базу россиян в Херсоне, ремонтную базу в Горловке и 2 склада в Донецке
22:54
Эксклюзив
Женщинам и детям следует ехать из Никополя, - глава районной ВА
22:49
Олаф Шольц
Россия – опасный поставщик газа, – Олаф Шольц
22:37
$1 миллиард ежемесячно. В Минэкономики озвучили доходы от открытия "зернового коридора"
22:22
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 июля
22:19
Буданов предлагает Молдове помощь в деоккупации Приднестровья
22:11
Рашисты выпустили в направлении Запорожья 20 ракет. Большинство ракет утонули в Днепре
22:08
Зеленский рассказал о дневных потерях ВСУ
21:57
На фото Владимир Зеленский
"Путин пришел сюда, убил людей, а теперь говорит, что Украина не желает переговоров". Зеленский дал интервью The Wall Street Journal
21:51
Россия обстреляла жилые кварталы Славянска кассетными боеприпасами
21:45
Должны заставить Россию выполнить это соглашение – США прокомментировали договоренность об экспорте украинского зерна
21:31
Военно-воздушные силы Украины из-за войны могут перейти на новое вооружение раньше, чем планировалось, - Юрий Игнат
21:26
4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost. В США рассказали о новом пакете помощи Украине от США
21:18
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба о давлении ЕС на Россию: "Приближаемся к историческому введению санкций на газ"
21:15
На противотанковой мине в Киевской области подорвался трактор
21:10
Буданов подтвердил: Россия планирует атаковать Одессу в следующем году
20:57
"Кричат матом вдогонку, помогают украинским ДРГ": жители Лисичанска поразили оккупационного пропагандиста поддержкой Украины
20:53
Россияне не смогут долго защищать Херсон, - британский военный эксперт
20:31
В Европоле заверили, что не фиксировали фактов контрабанды оружия из Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV