Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод на орбиту 46 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 10.39 по времени Тихоокеанского побережья США (19.39 по Киеву).

Приблизительно через час после запуска 46 спутников отделились от второй ступени ракеты на полярной орбите высотой до 320 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 560 км.

Это уже 53-й запуск на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 4 этого месяца. 24 июля ожидается еще одна.

Интернет-спутники весом 290 кг каждый вошли в состав орбитальной группировки SpaceX. За все время SpaceX запустила уже 2904 интернет-спутника Starlink. Часть вышла из строя или сошла с орбиты. Около 2,6 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Между тем многократная первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 4-й раз, примерно через 8,5 минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в несколько сот километров от базы в Тихом океане.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запуске своих ракет.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Как утверждает SpaceX, интернет сеть Starlink доступна пользователям в 32 страхах мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и Австралии. По данным Пентагона, услугами спутников также активно пользуются американские и украинские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а впоследствии – с 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к Интернету в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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