Компания "Российские железные дороги" допустила дефолт из-за неспособности заплатить по евробондам

Об этом сообщает Bloomberg.



По данным Комитета по определению кредитных деривативов, кредит считают невыплаченным из-за того, что купон, который нужно было выплатить 14 марта, не поступил к инвесторам до конца 10-дневного льготного периода.



Это решение может стать прецедентом для российского правительства и местных компаний. С начала войны в Украине западные банки и другие финансовые посредники блокировали выплаты облигаций, фактически исключая российских заемщиков из мировой финансовой системы.



Издание сообщает, что российская железная дорога пыталась выплатить купон облигаций в прошлом месяце, но не смогла дойти до владельцев из-за "обязательств соблюдения законодательства и нормативно-правовых актов в корреспондентской банковской сети".



Министерство финансов России обвинило США и остальных в попытках принудить их к дефолту. Это может стать первым за более чем столетие международным долгом страны. На минувшей неделе страна была вынуждена выплатить двухдолларовые облигации рублями, чтобы не отставать от своих долговых обязательств.

Напомним, 10 апреля в Bloomberg назвали дефолт России неизбежным.