Компания "Российские железные дороги" допустила дефолт из-за неспособности заплатить по евробондам
Российские железные дороги признали дефолт из-за невыплаты облигаций. Комиссия CDS сообщила в понедельник 11 апреля, что компания не выплатила кредит
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным Комитета по определению кредитных деривативов, кредит считают невыплаченным из-за того, что купон, который нужно было выплатить 14 марта, не поступил к инвесторам до конца 10-дневного льготного периода.
Это решение может стать прецедентом для российского правительства и местных компаний. С начала войны в Украине западные банки и другие финансовые посредники блокировали выплаты облигаций, фактически исключая российских заемщиков из мировой финансовой системы.
Издание сообщает, что российская железная дорога пыталась выплатить купон облигаций в прошлом месяце, но не смогла дойти до владельцев из-за "обязательств соблюдения законодательства и нормативно-правовых актов в корреспондентской банковской сети".
Министерство финансов России обвинило США и остальных в попытках принудить их к дефолту. Это может стать первым за более чем столетие международным долгом страны. На минувшей неделе страна была вынуждена выплатить двухдолларовые облигации рублями, чтобы не отставать от своих долговых обязательств.
- Напомним, 10 апреля в Bloomberg назвали дефолт России неизбежным.
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