Компания Rheinmetall строит в Румынии центр обслуживания украинского оружия

Об этом информирует Reuters .

Rheinmetall строит центр логистики и ремонта оружия в городе Сату-Мари, Румыния. Он будет играть центральную роль в поддержке оперативной готовности западных боевых систем, используемых в Украине.

Центр заработает в апреле 2023 года. Обслуживание и ремонт танков Leopard 2 и Challenger, самоходные гаубицы, боевые машины пехоты Marder, бронированные транспортные машины Fuchs и военные грузовики.

"Мы в Rheinmetall беспокоимся о том, чтобы обеспечить силы НАТО и Украины наилучшей возможной поддержкой", - сказал исполнительный директор компании Армин Паппергер.