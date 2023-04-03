Компания Rheinmetall строит в Румынии центр обслуживания украинского оружия
Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall завершает создание базы для обслуживания и ремонта украинской боевой техники в Румынии
Об этом информирует Reuters .
Rheinmetall строит центр логистики и ремонта оружия в городе Сату-Мари, Румыния. Он будет играть центральную роль в поддержке оперативной готовности западных боевых систем, используемых в Украине.
Центр заработает в апреле 2023 года. Обслуживание и ремонт танков Leopard 2 и Challenger, самоходные гаубицы, боевые машины пехоты Marder, бронированные транспортные машины Fuchs и военные грузовики.
"Мы в Rheinmetall беспокоимся о том, чтобы обеспечить силы НАТО и Украины наилучшей возможной поддержкой", - сказал исполнительный директор компании Армин Паппергер.
- Президент Владимир Зеленский встретился с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна Rheinmetall AG во главе с председателем правления Армином Паппергером.
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