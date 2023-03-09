Компания Relativity Space отправляет в космос первую ракету, напечатанную на 3D-принтере
На пусковой площадке космодрома на мысе Канаверал во Флориде установлена и готова к тестовому запуску ракета Terran 1, полет планировался 8 марта, однако он перенесен
Об этом пишет BBC.
В заявлении компании утверждается, что Terran 1 является самым напечатанным на 3D-принтере объектом, который попытается совершить орбитальный полет.
Длина ракеты – около 35 метров, а масса – чуть менее 10 тонн, что делает ее одной из самых маленьких орбитальных ракет в отрасли. Однако главное отличие Terran 1 от других подобных аппаратов состоит в том, что 85% массы собственно ракеты, включая ее двигатели Aeon, работающие на смеси метана с жидким кислородом, составляют детали и комплектующие, полностью напечатанные на 3D-принтере.
В компании утверждают, что благодаря этому количество отдельных фрагментов, из которых собран аппарат, удалось снизить в 100 раз по сравнению с традиционными методами ракетостроения.
На низкую околоземную орбиту она способна выводить грузы массой до 1250 кг, а стоит каждый полет в 12 млн долларов.
Для сравнения: каждый запуск ракеты Falcon 9 (от принадлежащей Илону Маску компании SpaceX) обходится НАСА почти в шесть раз дороже – около 67 млн долларов. Хотя и грузоподъемность у нее гораздо выше: сейчас Falcon может доставить на орбиту до 22 тонн груза.
Впрочем, впервые полет пройдет без полезного груза на борту: тестовый запуск 8 марта, получивший у разработчиков неофициальное название "Нескучного полета", будет считаться успешным, если Terran 1 в принципе выйдет на орбиту. Возвращать корабль на Землю все равно не планировали.
В будущем Relativity Space намерена активно участвовать в программах освоения Луны, а затем и Марса.
Terran 1 для таких амбициозных целей не годится, поскольку аппарат слишком мал и к многократному использованию непригоден. Однако параллельно с ним, используя малую ракету в качестве прототипа, компания разрабатывает и более масштабный проект – ракету-носитель многократного использования.
Длина этого аппарата, который называется Terran R, уже не 20, а целых 66 метров, а его расчетная грузоподъемность – около 20 тонн.
Начать предполетные испытания многоразовой ракеты компания рассчитывает в 2024 году.
Запуск должен был состояться в режиме реального времени. Прямая трансляция в YouTube была запланирована в полдень по местному времени (17:00 по Гринвичу, 20:00 по киевскому времени). Однако полет не состоялся – он перенесен , предположительно, на 11 марта, говорится в твиттере компании.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.18
Покупка 38.18Продажа 39.03
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное