Об этом пишет BBC.

В заявлении компании утверждается, что Terran 1 является самым напечатанным на 3D-принтере объектом, который попытается совершить орбитальный полет.

Длина ракеты – около 35 метров, а масса – чуть менее 10 тонн, что делает ее одной из самых маленьких орбитальных ракет в отрасли. Однако главное отличие Terran 1 от других подобных аппаратов состоит в том, что 85% массы собственно ракеты, включая ее двигатели Aeon, работающие на смеси метана с жидким кислородом, составляют детали и комплектующие, полностью напечатанные на 3D-принтере.

В компании утверждают, что благодаря этому количество отдельных фрагментов, из которых собран аппарат, удалось снизить в 100 раз по сравнению с традиционными методами ракетостроения.

На низкую околоземную орбиту она способна выводить грузы массой до 1250 кг, а стоит каждый полет в 12 млн долларов.

Для сравнения: каждый запуск ракеты Falcon 9 (от принадлежащей Илону Маску компании SpaceX) обходится НАСА почти в шесть раз дороже – около 67 млн долларов. Хотя и грузоподъемность у нее гораздо выше: сейчас Falcon может доставить на орбиту до 22 тонн груза.

Впрочем, впервые полет пройдет без полезного груза на борту: тестовый запуск 8 марта, получивший у разработчиков неофициальное название "Нескучного полета", будет считаться успешным, если Terran 1 в принципе выйдет на орбиту. Возвращать корабль на Землю все равно не планировали.

В будущем Relativity Space намерена активно участвовать в программах освоения Луны, а затем и Марса.

Terran 1 для таких амбициозных целей не годится, поскольку аппарат слишком мал и к многократному использованию непригоден. Однако параллельно с ним, используя малую ракету в качестве прототипа, компания разрабатывает и более масштабный проект – ракету-носитель многократного использования.

Длина этого аппарата, который называется Terran R, уже не 20, а целых 66 метров, а его расчетная грузоподъемность – около 20 тонн.

Начать предполетные испытания многоразовой ракеты компания рассчитывает в 2024 году.

Запуск должен был состояться в режиме реального времени. Прямая трансляция в YouTube была запланирована в полдень по местному времени (17:00 по Гринвичу, 20:00 по киевскому времени). Однако полет не состоялся – он перенесен , предположительно, на 11 марта, говорится в твиттере компании.