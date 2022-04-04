Компания-разработчик игры World of Tanks объявила, что покидает рынок РФ и Беларуси

Об этом сообщает официальный сайт Wargaming.

В компании сообщили, что с 31 марта передали игровой бизнес в России и Белоруссии под управление Lesta Studio, не связанную с Wargaming.

"Компания не получит прибыль от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Напротив, мы ожидаем значительных убытков вследствие этого решения", - говорится в заявлении компании.

В Wargaming заявили, что в течение переходного периода все продукты останутся доступными в России и Беларуси. Сколько займет этот период, не уточняется. Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске.

19 марта сообщалось, что после выхода с рынка РФ иностранных ИТ-компаний россияне столкнулись с коллапсом в сфере IT.

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