Компания Qualcomm, разрабатывающая средства беспроводной связи, останавливает продажи российским компаниям
Американская компания Qualcomm остановила продажу своих продуктов российским компаниям.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Компания Qualcomm остановила продажи своих продуктов российским компаниям, а также пожертвования в поддержку украинцев", - говорится в сообщении.
Федоров поблагодарил руководство компании и попросил отправить спутниковые телефоны Qualcomm для украинских спасателей.
Добавим, что Qualcomm – американская компания, разрабатывающая и исследующая средства беспроводной связи.
- Напомним, компания Toyota приостановила производство и импорт автомобилей на территорию РФ.
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