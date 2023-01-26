Компания-производитель истребителей F-16 Lockheed Martin увеличит свое производство, - FT

Об этом говорится в интервью Financial Times с главным операционным директором американской оборонной компании Фрэнком Сент-Джоном.

Компания Lockheed Martin заявила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16, поскольку некоторые из ближайших европейских союзников Украины возобновляют усилия по предоставлению Киеву истребителей.

Фрэнк Сент-Джон, главный операционный крупнейшего оборонного подрядчика США, сказал, что было "многие разговоры о передаче F-16 третьими сторонами" - с помощью которых страны реэкспортировали бы свои американские самолеты в Украину.

25 января министр обороны Алексей Резников заявил , что "список пожеланий" Украины по поводу поставляемого Западом оружия включает истребители.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января исключил передачу Украине боевой авиации.

Как отметило издание Politico 26 января, международные партнеры Украины начали дебаты о поставках современных истребителей для ВСУ. Это произошло после оглашения о передаче танков.

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