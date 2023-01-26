Компания-производитель истребителей F-16 Lockheed Martin увеличит свое производство, - FT
Производитель истребителей F-16 Lockheed Martin нарастит свои мощности по производству, поскольку союзники Украины оживляют дебаты по их предоставлению
Об этом говорится в интервью Financial Times с главным операционным директором американской оборонной компании Фрэнком Сент-Джоном.
Компания Lockheed Martin заявила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16, поскольку некоторые из ближайших европейских союзников Украины возобновляют усилия по предоставлению Киеву истребителей.
Фрэнк Сент-Джон, главный операционный крупнейшего оборонного подрядчика США, сказал, что было "многие разговоры о передаче F-16 третьими сторонами" - с помощью которых страны реэкспортировали бы свои американские самолеты в Украину.
- 25 января министр обороны Алексей Резников заявил , что "список пожеланий" Украины по поводу поставляемого Западом оружия включает истребители.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января исключил передачу Украине боевой авиации.
- Как отметило издание Politico 26 января, международные партнеры Украины начали дебаты о поставках современных истребителей для ВСУ. Это произошло после оглашения о передаче танков.
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