Об этом идет речь на сайте компании.

"Beam Suntory вместе с Edrington достигли соглашения о продаже бизнеса совместного предприятия Maxxium в России. Мы решили, что лучший способ выйти с рынка – продать совместное предприятие российскому местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего лучшего в будущем направлении компании", - сообщается на официальном сайте компании.

Beam Suntory приостановит поставки продукции. Аналогично поступит и шотландская Edrington. Ей принадлежат бренды Macallan, Highland Park, Famous Grouse, Glenrothes.

Известно, что в российском представительстве Jim Beam работало более 250 человек.

Изоляция России от мирового сообщества продолжается, 21 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала одобрение государствами-членами ЕС седьмого пакета санкций против России. "Государства-члены одобрили предложенное нами усиление санкций против Кремля. Я поздравляю это. Это посылает мощный сигнал Москве: давление будет продолжаться столько, сколько это потребуется", - пишет фон дер Ляен.

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