Компания продавала амуницию, ввезенную якобы для нужд ВСУ: изъят товар на 40 млн грн
Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили компанию, которая завозила в Украину военную амуницию якобы для нужд ВСУ, а продавала шлемы и бронежилеты через сеть розничных магазинов
Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.
Сотрудники Бюро экономической безопасности провели обыски в офисных и складских помещениях и торговых точках общества. В результате изъяли шлемы, баллистические плиты и бронежилеты разного класса защиты общей стоимостью более 40 млн гривен. Также изъяли финансово-хозяйственные документы, подтверждающие незаконную деятельность компании.
В рамках уголовного производства расследование установило, что компания использовала сертификаты с ложной информацией о конечном получателе, чтобы получать льготы на ввоз в Украину товаров военного назначения. По документам амуниция предназначалась для ВСУ, а фактически ее продавали в сети специализированных магазинов в нескольких регионах Украины. Таким образом, завезли несколько партий товара стоимостью более 100 млн грн.
Фото: esbu.gov.ua
Детективы БЭБ также выяснили, что должностные лица компании при продаже амуниции уклонились от уплаты налогов на 30 млн грн.
Пока товары арестовали, продолжаются экспертизы и досудебное расследование.
- В начале сентября СБУ разоблачила в Днепропетровской и Херсонской областях организаторов схемы, которые продавали оружие с деоккупированных территорий
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.56 Покупка 37.56Продажа 38.25
- EUR Покупка 40.42Продажа 41.43
- Актуальное
- Важное