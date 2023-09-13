Компания продавала амуницию, ввезенную якобы для нужд ВСУ: изъят товар на 40 млн грн

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

Сотрудники Бюро экономической безопасности провели обыски в офисных и складских помещениях и торговых точках общества. В результате изъяли шлемы, баллистические плиты и бронежилеты разного класса защиты общей стоимостью более 40 млн гривен. Также изъяли финансово-хозяйственные документы, подтверждающие незаконную деятельность компании.

В рамках уголовного производства расследование установило, что компания использовала сертификаты с ложной информацией о конечном получателе, чтобы получать льготы на ввоз в Украину товаров военного назначения. По документам амуниция предназначалась для ВСУ, а фактически ее продавали в сети специализированных магазинов в нескольких регионах Украины. Таким образом, завезли несколько партий товара стоимостью более 100 млн грн.

Фото: esbu.gov.ua

Детективы БЭБ также выяснили, что должностные лица компании при продаже амуниции уклонились от уплаты налогов на 30 млн грн.

Пока товары арестовали, продолжаются экспертизы и досудебное расследование.