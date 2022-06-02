Компания по разработке программного обеспечения для анализа данных Palantir станет партнером Украины в секторе обороны
Партнерм Украины готова стать компания по разработке программного обеспечения для анализа данных Palantir, она будет помогать в секторе обороны, безопасности и цифровых технологий
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Отмечается, что главный исполнительный директор компании Алекс Карп лично приехал в Украину для встречи с Михаилом Федоровым и Владимиром Зеленским.
"Хочу поблагодарить CEO Palantir Алекса Карпа, который откликнулся на приглашение Минцифры и первым из генеральных директоров крупных западных корпораций лично приехал в Украину", - отметил Федоров.
Компания готова открыть офис в Украине и начать совместные разработки с украинскими специалистами.
Известно, что Palantir – мировой лидер по разработке программного обеспечения для анализа данных. Продуктами компании пользуются Министерство обороны США, крупные инвестиционные банки и хедж-фонды.
- Напомним, сейчас в Украину ежедневно поступает все больше финансовой и военной помощи, Россию продолжают покидать крупные корпорации и бренды. Недавно с российского рынка вышел сервис графического дизайна Canva. При попытке зайти на сайт российские пользователи сразу видят сообщение, что компания "категорически осуждает незаконную войну в Украине" и в ответ на вторжение РФ блокирует доступ к сервису в России.
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