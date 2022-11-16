Об этом сообщает Reuters.

Американская корпорация Arconic, занимающаяся изготовлением алюминиевой продукции, окончательно вышла на рынок Российской Федерации. Компания продала свои предприятия российской государственной металлургической компании ВСМПО-АВИСМА за $230 млн.

"Работать в России стало только сложнее, и наша способность работать в будущем становится все более неопределенной в свете действующей геополитической среды", - заявил главный исполнительный директор компании Тим Майерс.

Напомним, что в марте 2022 г. компания Arconic приостановила новые контракты в России. Через два месяца стало известно, что предприятие продаст свой бизнес в РФ, ожидаемая сумма расходов достигала $500 млн.

Недавно журналисты Эспрессо опубликовали подборку брендов и международных компаний, владеющих заводами на территории РФ, остановили инвестиции, но продолжают свое производство для российского рынка.

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