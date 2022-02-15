"Компания по нагнетанию напряженности в Европе": Песков отреагировал на информацию о возможном новом вторжении РФ в Украину 16 февраля
В Кремле информацию о возможном полномасштабном вторжении РФ в Украину 16 февраля назвали истерикой
Об этом пишет ТАСС.
"Действительно, от этого лихорадит весь мир, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе", - заявил Дмитрий Песков.
Он назвал такие заявления "показательной истерикой, которая, конечно, ни на чем не основывается".
"Если бы вместо этой истерики и вместо этих показушных информационных деструктивных кампаний декларировалось не голословное, а действительно субстантивное желание обсуждать беспокойство друг друга, то атмосфера в Европе была бы совсем другой", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Подытоживая, он заявил: "К сожалению, это реальность, с которой мы сталкиваемся".
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск полномасштабного российского вторжения остается реальным.
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