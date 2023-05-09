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Компания Philips продолжит поставки больничного оборудования в Россию, - Reuters

9 мая, 2023 вторник
21:11
Война с Россией Philips

Нидерландская технологическая компания Philips продолжает поставлять больничное оборудование в Россию, несмотря на войну с Украиной

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на заявление генерального директора компании Philips Роя Якобса.

"Право на здравоохранение является универсальным, и мы являемся частью системы здравоохранения", - сказал Якобс.

Якобс заявил, что деятельность Philips в России сосредоточена на обслуживании и снабжении больничного оборудования, такого как крупные медицинские сканеры. В то же время компания перестала продавать в стране средства личной гигиены, за исключением товаров для беременных. По его словам, деятельность компании в РФ до сих пор убыточна.

Мир
ЕС
Нидерланды
санкции против России
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