Компания Philips продолжит поставки больничного оборудования в Россию, - Reuters
Нидерландская технологическая компания Philips продолжает поставлять больничное оборудование в Россию, несмотря на войну с Украиной
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на заявление генерального директора компании Philips Роя Якобса.
"Право на здравоохранение является универсальным, и мы являемся частью системы здравоохранения", - сказал Якобс.
Якобс заявил, что деятельность Philips в России сосредоточена на обслуживании и снабжении больничного оборудования, такого как крупные медицинские сканеры. В то же время компания перестала продавать в стране средства личной гигиены, за исключением товаров для беременных. По его словам, деятельность компании в РФ до сих пор убыточна.
- 20 апреля Bloomberg писал, что некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию.
- На это заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае полного запрета странами G7 экспорта товаров в Россию Москва будет принимать встречные меры .
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