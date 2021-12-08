Компания Pfizer заявила, что три дозы ее вакцины нейтрализуют штамм "Омикрон"

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.



Лабораторное исследование, проведенное производителями вакцины, показало, что препарат эффективен для предотвращения COVID-19, включая штамм "Омикрон", если его вводили трижды.



Однако в Pfizer предупредили, что штамм "Омикрон", вероятно, недостаточно нейтрализуется после введения двух доз.



Компания продолжает разработку специальной вакцины от "Омикрона" и ожидает, что она будет доступна с марта.



Новое исследование было проведено после того, как десятки стран повторно ввели пограничные ограничения в ответ на распространение нового штамма коронавируса.



По состоянию на среду, 8 декабря, штамм "Омикрон" был обнаружен в 57 странах.

Напомним, ранее сообщалось, что антитела после введения вакцины Pfizer в 40 раз менее эффективны против COVID-штамма "Омикрон".

8 декабря исследователи из Гонконга показали первый снимок COVID-штамма "Омикрон".

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