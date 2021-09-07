Компания-оператор "Северного потока-2" сообщила о сварке последней трубы

Об этом сообщает DW .



На трубоукладочные судне Fortuna было сварено последнюю трубу из двух ниток газопровода.

По данным Nord Stream 2 AG, труба будет опущена на морское дно в водах Германии. Цель операции - соединить участок трубопровода, идущего от побережья Германии, с участком, идет из датских вод. После этого будут проведены "необходимые меры перед вводом в эксплуатацию".

В компании надеются запустить газопровод в эксплуатацию до конца текущего года.



В компании Nord Stream 2 AG отмечают, что газопровод поможет удовлетворить долгосрочные потребности европейского энергетического рынка в импорте природного газа, повысит безопасность и надежность поставок и позволит получать российский "газ на справедливых экономических условиях".