Компания-оператор "Северного потока-2" объявила о банкротстве

Об этом в эфире SRF заявила советница правительства швейцарского кантона Цуг Сильвия Тальман-Гут, сообщает Tagesschau.



После остановки "Северного потока-2" компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG была вынуждена подать заявление о банкротстве.



По словам министра экономики Швейцарии Ги Пармелена, "Северный поток-2" уже расторг трудовые договоры с более чем 140 сотрудниками.



Nord Stream 2 AG является дочерней компанией российского Газпрома и имеет штаб-квартиру в Цуге, в 30 км к югу от Цюриха. Однако половину проекта газопровода стоимостью $11 млрд профинансировали энергетические и нефтяные гиганты Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall DEA.

Напомним, министерство экономики остановило процесс сертификации "Северного потока-2" после признания Путиным "Л/ДНР".

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