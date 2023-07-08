Об этом сообщает издание Kyodo.

Стало известно, что оператор станции Tokyo Electric Power Company (TEPCO) получил сертификат, свидетельствующий о том, что все объекты прошли окончательные проверки после того, как МАГАТЭ в начале недели дало положительную оценку плану сброса воды и пришло к выводу о безопасности такого шага .

Впрочем, отмечается, что, несмотря на заверения правительства Японии и руководства TEPCO, местные рыбаки и некоторые соседние страны, в частности Китай, выступают против плана сброса воды в море.

В пятницу Китай, крупнейший покупатель японских морепродуктов, запретил импорт пищевых продуктов из десяти префектур Японии и ввел усиленный контроль за радиоактивными веществами в остальной части японской продукции. В Пекине не исключили, что могут расширить запрет на импорт, если сброс воды с "Фукусимы-1" начнется.

Также добавляется, что завершая свой четырехдневный визит в Японию, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на пресс-конференции, что беспокойство общественности относительно радиации вполне естественно. Он добавил, что обязанность МАГАТЭ состоит в том, чтобы предотвратить негативные последствия и предоставить четкие, научно обоснованные объяснения соответствия требованиям безопасности плана японского правительства.

"Когда вы увидите, что результаты верны... и вас никто не обманывает, тогда, возможно, доверие восстановится", - сказал он.

Что предшествовало

Во вторник Гросси встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и передал ему отчет МАГАТЭ , в котором говорилось, что план сброса воды соответствует международным стандартам безопасности и будет иметь незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду в случае его реализации.

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, которая позволит полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

Очищенную воду планируют постепенно сбрасывать в море на расстоянии 1 километра от электростанции через подводный тоннель, после разбавления ее морской водой в концентрации 1:40, разрешенной японскими стандартами безопасности.

Также позже, 7 июля, Китай, крупнейший покупатель японских морепродуктов, запретил импорт продуктов питания из десяти префектур Японии и ввел усиленный контроль за наличием радиоактивных веществ в остальной части японской продукции.