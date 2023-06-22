Компания OceanGate сообщила о гибели всех пассажиров экскурсионной субмарины к "Титанику"
OceanGate заявила в четверг, что считает, что пассажиры подводного аппарата, направлявшегося в "Титаник", "к сожалению, погибли"
Об этом говорится в заявлении компании, подаваемом CNN.
"Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарджолет, к сожалению, погибли", - сообщают в компании.
"Эти люди были настоящими исследователями, разделявшими особый дух приключений и глубокую страсть к исследованию и защите мирового океана", - говорится в заявлении. – "Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время. Мы скорбим о потере жизни и радости, которую они принесли всем, кого знали".
Компания добавила, что это чрезвычайно печальное время для сотрудников, которые истощены и глубоко унывают из-за этой потери:
"Вся семья OceanGate глубоко благодарна бесчисленному количеству мужчин и женщин из многих организаций международного сообщества, которые предоставили разнообразные ресурсы и работали очень тяжело, чтобы выполнить эту миссию. Мы ценим их приверженность поиску этих пяти исследователей, а также их дни и ночи неутомимой работы в поддержку нашей команды и их семей. Это очень печальное время для всего сообщества исследователей и для каждого из членов семей потерявшихся в океане. Мы с уважением просим уважать частную жизнь этих семей в это самое болезненное время".
- Напомним, 18 июня на севере Атлантического океана исчезла подлодка, которая исследовала обломки "Титаника". На борту было 5 туристов – ученых и миллиардеров. Поиски продолжались несколько суток, но спасти людей не удалось. Подробнее о поисках в материале "Эспрессо".
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