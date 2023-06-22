Об этом говорится в заявлении компании, подаваемом CNN.

"Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарджолет, к сожалению, погибли", - сообщают в компании.

"Эти люди были настоящими исследователями, разделявшими особый дух приключений и глубокую страсть к исследованию и защите мирового океана", - говорится в заявлении. – "Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время. Мы скорбим о потере жизни и радости, которую они принесли всем, кого знали".

Компания добавила, что это чрезвычайно печальное время для сотрудников, которые истощены и глубоко унывают из-за этой потери:

"Вся семья OceanGate глубоко благодарна бесчисленному количеству мужчин и женщин из многих организаций международного сообщества, которые предоставили разнообразные ресурсы и работали очень тяжело, чтобы выполнить эту миссию. Мы ценим их приверженность поиску этих пяти исследователей, а также их дни и ночи неутомимой работы в поддержку нашей команды и их семей. Это очень печальное время для всего сообщества исследователей и для каждого из членов семей потерявшихся в океане. Мы с уважением просим уважать частную жизнь этих семей в это самое болезненное время".