Компания миллиардера Брэнсона возобновила продажу билетов на полет в космос: какая стартовая цена
Компания Virgin Galactic решила снова продавать билеты на полеты в суборбитальное пространство
Об этом сообщил сайт компании.
Стартовая цена за 1 место - $ 450 тыс. До июля заявки подали уже 600 человек.
В сообщении указано, что можно будет приобрести один или несколько билетов.
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Первый суборбитальный полет на корабле Unity 23 запланирован на конец сентября.
- Напомним, 11 июля компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Galactic осуществила космический полет с полным экипажем, в том числе с самим Брэнсоном на борту. Аппарат Брэнсона поднялся на высоту до 90 км.
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