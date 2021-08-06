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Компания миллиардера Брэнсона возобновила продажу билетов на полет в космос: какая стартовая цена

6 августа, 2021 пятница
07:41
Наука

Компания Virgin Galactic решила снова продавать билеты на полеты в суборбитальное пространство

Об этом сообщил сайт компании.

Стартовая цена за 1 место - $ 450 тыс. До июля заявки подали уже 600 человек.

В сообщении указано, что можно будет приобрести один или несколько билетов.

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Первый суборбитальный полет на корабле Unity 23 запланирован на конец сентября.

  • Напомним, 11 июля компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Galactic осуществила космический полет с полным экипажем, в том числе с самим Брэнсоном на борту. Аппарат Брэнсона поднялся на высоту до 90 км.

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Virgin Galactic
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