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Компания Meta оштрафована на €1,2 млрд: передавала США данные пользователей из ЕС

22 мая, 2023 понедельник
16:33
Технологии

Европейские регуляторы в сфере защиты персональных данных оштрафовали компанию Meta на 1,2 млрд евро за то, что передавала США данные пользователей из Европейского Союза

Об этом информирует CNBC .

Отмечают, что такое решение было принято в связи с делом, возбужденным австрийским защитником приватности Максом Шремсом. Он утверждал, что механизм передачи данных граждан Евросоюза в США не защищает их от слежки со стороны Соединенных Штатов.

Издание пишет, что были оспорены несколько механизмов легальной передачи конфиденциальных данных между ЕС и США. Европейский суд отменил один из них, Privacy Shield, в 2020 году. Несмотря на это, Meta продолжила посылать персональные данные в Соединенные Штаты. Ирландская комиссия по защите данных, контролирующая деятельность компании в ЕС, заявила, что таким образом Meta нарушила Общий регламент защиты данных (GDPR).

Для передачи персональных данных в Евросоюз и за его пределы Meta использовала "стандартные договорные условия", которые не были заблокированы ни одним судом ЕС. Ирландская комиссия по защите данных отметила, что эти положения вместе с другими мерами, реализуемыми компанией, были приняты Еврокомиссией. В то же время, она заявила, что эти меры "не учитывают риски для основных прав и свобод субъектов данных", которые определил Европейским судом.

Также комиссия обязала компанию Meta "приостановить любую предстоящую передачу персональных данных в США в течение пяти месяцев" с момента вынесения решения.

Компания заявила, что планирует обжаловать решение и штраф.

"Мы обжалуем эти решения и немедленно обратимся в суды, которые могут приостановить сроки исполнения, учитывая ущерб, который эти приказы могут нанести, в том числе миллионам людей, которые пользуются Facebook ежедневно", - заявили в компании.

CNBC добавляет, что штраф в размере 1,2 млрд евро является наибольшим штрафом, наложенным на GDPR, налагаемым на любые компании за нарушение GDPR. Предыдущий самый большой штраф за нарушение GDPR принадлежал компании Amazon – ее обязали выплатить 746 млн евро в 2021 году.

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