Об этом сообщает Reuters.

Руководители Meta заявили, что избранная группа рекламодателей будет приглашена поэкспериментировать с инструментами на "тестовой площадке", которую компания называет "Песочницей ИИ".

Также добавляется, что они отказались уточнять, какое количество рекламодателей будет иметь доступ к этой площадке, отметив, что группа будет небольшой.

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По их словам, Meta планирует предоставить доступ большему количеству рекламодателей в июле и интегрировать некоторые функции в рекламные продукты общего назначения позже в этом году.

В частности, сообщается, что это объявление знаменует собой первый шаг владельца Facebook и Instagram к развертыванию продуктов, использующих технологию генеративного искусственного интеллекта, обрабатывающего огромные массивы приобретенных данных для создания нового контента, такого как проза, искусство и программный код.