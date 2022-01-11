Компания Merck заявила об эффективности ее таблеток против штамма коронавируса "Омикрон"

Об этом сообщает Reuters.



"Мы уверены, что эти таблетки будут эффективны против "Омикрона". Этот механизм на молекулярном уровне будет действовать против "Омикрона" и, насколько мы знаем, против любого другого варианта, который может появиться", - отметил глава компании Merck Research Laboratories Дин Ли на конференции по здравоохранению, организованной JP Morgan.



Как пишет Reuters, данных по действию препарата "Молнупиравир" против Омикрона пока нет. Согласно исследованию, которое проводилось на 1433 пациентах в ноябре, таблетки продемонстрировали эффективность в 30% в снижении вероятности госпитализации и смерти. Издание отмечает, что более ранние исследования показывали эффективность в 50%.



Препарат одобрило американское Агентство по продовольствию и медикаментам (FDA) в прошлом месяце. Также его уже одобрили и планируют закупать в других странах, включая Великобританию, Японию и Индию.

Напомним, Великобритания первой в мире одобрила таблетки Merck от коронавируса.

4 ноября в Украине начали испытания пилюль против COVID-19 производства компаний Pfizer и Merck.