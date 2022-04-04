Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки, где начало раскопок братской могилы в Буче заметно с 10 марта.

Об этом пишет Reuters.

Так, на спутниковых снимках видно место захоронения с траншеей длиной около 13,7 метра в юго-западной части территории у храма Святого Андрея и Первозванного Всех Святых в Буче.

Maxar Technologies отмечает, что первые признаки раскопок братской могилы были еще 10 марта. Однако последние фото датируются 31 марта.



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Корреспондент CNN Фредерик Плейтген подтвердил, что у храма была съемочная команда телеканала, показавшая кадры с телами мирных жителей Бучи.





1 апреля подразделения Вооруженных сил Украины освободили города Бучу и Бородянку, Киевской области.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.



Впоследствии эксминистр внутренних дел Арсен Аваков в воскресенье, 3 апреля 2022 года, изложил в свободный доступ материалы полицейской хроники из освобожденных украинскими силами населенных пунктов Бучанского района Киевской области.

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