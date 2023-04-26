Компания Mattel выпустила первую в мире куклу Барби с синдромом Дауна

Об этом пишет CNN .

Mattel сообщила, что для создания дизайна новейшей Barbie Fashionista компания сотрудничала с Национальным обществом людей с синдромом Дауна.

У новой Барби другая скульптура тела и лица, более округлая его форма, меньшие уши, плоская переносица и раскосые миндалевидные глаза. На ногах у куклы розовые ортопедические щитки, которые носят дети с синдромом Дауна, а на платье желто-синие цвета и бабочки, являющиеся символами осознания синдрома Дауна.

На ожерелье куклы изображены три копии 21-й хромосомы, являющейся генетическим отклонением, из-за которого и возникает синдром Дауна.

"Это очень много значит для нашего сообщества, которое впервые может играть с куклой Барби, похожей на них. Эта Барби служит напоминанием о том, что мы никогда не должны недооценивать силу представления. Это огромный шаг вперед для инклюзии и момент, который мы празднуем" , - заявила Канди Пикард, президент и генеральный директор Национального общества людей с синдромом Дауна

Предыдущие Barbie Fashionistas также включают кукол с ногой-протезом, со слуховыми аппаратами, в инвалидной коляске и куклу с заболеванием кожи витилиго.

"Наша цель – дать возможность всем детям увидеть себя в образе Барби, а также поощрять детей играть с куклами, которые не похожи на них самих", – заявила Лиза Макнайт, исполнительный вице-президент Mattel и глобальный руководитель Barbie & Dolls.

МакНайт подчеркнула, что цель Mattel - "противодействовать социальной стигме из-за игры".

"Игра в куклы вне собственного жизненного опыта ребенка может научить понимание и развить большее чувство эмпатии… Мы с гордостью представляем куклу Барби с синдромом Дауна, чтобы лучше отражать окружающий мир и поддерживать наше стремление продвигать инклюзию через игру", - пояснила вице-президент.