Компания JBL Ukraine опубликовала в Instagram карту без Крыма и оккупированного Донбасса

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Компния разместила сториз, в котором опрашивает своих читателей, из какого они города, на фоне карты Украины без оккупированных Россией территорий.







Впоследствии, после возмущения пользователей, JBL опубликовали пост с извинениями.



"Мы официально приносим извинения всем украинцам за ошибку. Наша позиция неизменна: мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк - это территория Украины ", - говорится в сообщении.



Компания заявила, что "заменит часть команды, которая привела к ошибке", и обратится в полицию с просьбой дать правовую оценку поступку сотрудников.



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