Компания JBL Ukraine опубликовала в Instagram карту без Крыма и оккупированного Донбасса
На Instagram-странице официального представительства акустической и аудиотехники JBL в Украине опубликовали карту Украины без Крыма и части Донбасса
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Компния разместила сториз, в котором опрашивает своих читателей, из какого они города, на фоне карты Украины без оккупированных Россией территорий.
Впоследствии, после возмущения пользователей, JBL опубликовали пост с извинениями.
"Мы официально приносим извинения всем украинцам за ошибку. Наша позиция неизменна: мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк - это территория Украины ", - говорится в сообщении.
Компания заявила, что "заменит часть команды, которая привела к ошибке", и обратится в полицию с просьбой дать правовую оценку поступку сотрудников.
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