Об этом рассказал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в эфире Эспрессо.

По словам чиновника, американская компания предложила свою помощь почти сразу после очередного акта терроризма РФ.

"Компания предложила сделать комплекс работ по остеклению всех домов, мы пока насчитали около 100 таких квартир", - рассказал Табурец.

Начальник ОВА рассказал, что соответствующие работы будут проведены бесплатно, а представители американской компании уже работают на месте вместе с комиссией, оценивающей нанесенный Москвой ущерб.