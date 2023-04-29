Компания из США бесплатно заменит стеклопакеты в разрушенных домах Умани после удара РФ
После ракетного налета России по жилым домам в Умани в остеклении нуждаются около 100 квартир. Заменой стеклопакетов будет заниматься компания из США, работники которой уже начали работу
Об этом рассказал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в эфире Эспрессо.
По словам чиновника, американская компания предложила свою помощь почти сразу после очередного акта терроризма РФ.
"Компания предложила сделать комплекс работ по остеклению всех домов, мы пока насчитали около 100 таких квартир", - рассказал Табурец.
Начальник ОВА рассказал, что соответствующие работы будут проведены бесплатно, а представители американской компании уже работают на месте вместе с комиссией, оценивающей нанесенный Москвой ущерб.
- В Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них - 4 ребенка, 18 травмированы.
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