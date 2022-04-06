Компания Intel остановила свою работу в России
Американский производитель микропроцессоров Intel остановил свою работу в РФ
Об этом сообщает официальный сайт компании Intel .
"Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призвать к скорейшему возобновлению мира. Мы немедленно остановили все деловые операции в России", - говорится в сообщении американской топ-компании.
Следует отметить, что в Intel заявили, что продолжают поддерживать своих работников по всему миру. В частности, и в России, где насчитывается более 1200 сотрудников американской компании.
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