Компания Intel остановила свою работу в России

Об этом сообщает официальный сайт компании Intel .



"Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призвать к скорейшему возобновлению мира. Мы немедленно остановили все деловые операции в России", - говорится в сообщении американской топ-компании.



Следует отметить, что в Intel заявили, что продолжают поддерживать своих работников по всему миру. В частности, и в России, где насчитывается более 1200 сотрудников американской компании.



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