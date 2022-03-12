Компания Imperva, занимающаяся вопросами кибербезопасности, останавливает работу в России и Беларуси
Компания Imperva заявила о выходе из России и Беларуси и отключила все сервисы кибербезопасности
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
При выходе компания отключила все сервисы и услуги по кибербезопасности на территории России и Беларуси, а именно:
- веб-приложения;
- предотвращение DDoS-атак;
- кэширование контента;
- защита облачных хранилищ;
- безопасность данных;
- защиту от рисков.
- Напомним, российских провайдеров отключают от международного обмена трафиком
- 4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировании доступа к соцсети Facebook.
- Также известно, что соцсеть Instagram перестанет работать на территории России с понедельника, 14 марта.
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