Компания Imperva, занимающаяся вопросами кибербезопасности, останавливает работу в России и Беларуси

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.



При выходе компания отключила все сервисы и услуги по кибербезопасности на территории России и Беларуси, а именно:

веб-приложения;

предотвращение DDoS-атак;

кэширование контента;

защита облачных хранилищ;

безопасность данных;

защиту от рисков.

Напомним, российских провайдеров отключают от международного обмена трафиком

4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировании доступа к соцсети Facebook.

Также известно, что соцсеть Instagram перестанет работать на территории России с понедельника, 14 марта.

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"Благодарим руководство Imperva, за реакцию на наше обращение, мы ценим вашу поддержку", - добавил он.