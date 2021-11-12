Компания Илона Маска SpaceX выведет на орбиту еще 53 спутника Starlink. Запуск будут транслировать онлайн
Американская компания Илона Маска SpaceX 13 ноября выведет на земную орбиту 53 спутника Starlink
Об этом сообщается на официальном сайте SpaceX.
Спутники Starlink будут запускаться из стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал в штате Флорида.
Начало намечено на 14:19 по киевскому времени.
Прямая веб-трансляция этой миссии начнется примерно за 15 минут до старта.
К орбите спутники доставит ракета Falcon 9, которая затем приземлится на плавающей платформе в Атлантическом океане.
- Напомним, спутники Starlink являются первыми из планируемых 12 тысяч космических аппаратов этого типа для создания полномасштабной сети, обеспечивающей глобальное интернет-покрытие.
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