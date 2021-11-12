Компания Илона Маска SpaceX выведет на орбиту еще 53 спутника Starlink. Запуск будут транслировать онлайн

Об этом сообщается на официальном сайте SpaceX.

Спутники Starlink будут запускаться из стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал в штате Флорида.

Начало намечено на 14:19 по киевскому времени.

Прямая веб-трансляция этой миссии начнется примерно за 15 минут до старта.

Напомним, спутники Starlink являются первыми из планируемых 12 тысяч космических аппаратов этого типа для создания полномасштабной сети, обеспечивающей глобальное интернет-покрытие.

К орбите спутники доставит ракета Falcon 9, которая затем приземлится на плавающей платформе в Атлантическом океане.