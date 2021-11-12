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Компания Илона Маска SpaceX выведет на орбиту еще 53 спутника Starlink. Запуск будут транслировать онлайн

12 ноября, 2021 пятница
20:13
Мир

Американская компания Илона Маска SpaceX 13 ноября выведет на земную орбиту 53 спутника Starlink

Об этом сообщается на официальном сайте SpaceX.

Спутники Starlink будут запускаться из стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал в штате Флорида.

Начало намечено на 14:19 по киевскому времени.

Прямая веб-трансляция этой миссии начнется примерно за 15 минут до старта.


К орбите спутники доставит ракета Falcon 9, которая затем приземлится на плавающей платформе в Атлантическом океане.

  • Напомним, спутники Starlink являются первыми из планируемых 12 тысяч космических аппаратов этого типа для создания полномасштабной сети, обеспечивающей глобальное интернет-покрытие.
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