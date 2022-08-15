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Компания Илона Маска будет чиповать людей с ограниченными возможностями: импланты будут стимулировать активность мозга

15 августа, 2022 понедельник
13:46
Наука Илон Маск

Чипы от компании Маска Nueralink планируют интегрировать с пользовательским телом, благодаря чему парализованные люди смогут использовать свой мозг для работы с компьютерами и смартфонами

Об этом сообщает iTech.ua со ссылкой на интервью Илона Маска для китайского издания China Cyberspace, которое издает агентство КНР по цензуре в интернете.

Илон Маск, чья компания Neuralink планирует начать эксперименты по вживлению чипа в человеческий мозг уже к концу 2022 года, рассказал, для чего такое чипование нужно. По словам Маска, импланты в коре головного мозга будут стимулировать его деятельность. Если эксперименты будут удачными, то вживленные чипы помогут людям с ограниченными возможностями. В частности, людям с травмами позвоночника и расстройствами нервной системы импланты помогут восстановить двигательную функцию конечностей, а парализованным – использовать свой мозг для работы с компьютерами и смартфонами.

  • Американский миллиардер активно помогает Украине. В частности, кроме систем Starlink он отправил в Украину солнечные панели, которые обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры.

  • В начале августа Илон Маск продал пакет акций Tesla на $6,9 млрд в случае, если заключит соглашение о покупке социальной сети Twitter.

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