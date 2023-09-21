Компания IDS Ukraine требует остановить рейдерство "Моршинской" и упразднить конкурс АРМА

Уже более года компания IDS Ukraine - крупнейший производитель бутылированной питьевой воды Моршинская - испытывает давление со стороны Национального агентства по розыску и управлению активами, судов и других государственных институций. Формальным поводом к этому стало присутствие среди акционеров подсанкционных лиц, что привело к аресту 100% корпоративных прав компании. Среди подсанкционных лиц – российский бизнесмен Михаил Фридмин, которому принадлежит 18,23% акций. В то же время в "Моршинской" заявляют: такой подход является незаконным. Ведь более 50% акций компании принадлежит акционерам из Великобритании, Грузии и Украины, к которым не применены никакие санкции. Впрочем, они были лишены законных прав собственности.

Суд вместо ареста лишь доли активов подсанкционных акционеров в размере 49,9% применил неправомерный арест всех 100% корпоративных прав группы компаний IDS Украина. Но в структуре собственности есть более 50 процентов неподсанкционных акционеров. Среди которых граждане Великобритании, Правительство Грузии, то же основатель компании Всеволод Билас. И что делать с ними? Право частной собственности должно быть неприкосновенным", - считает член совета директоров IDS UKRAINE, директор по юридическим вопросам и экономической безопасности Вадим Вичка.

По словам юристов компании, на этом правонарушения не завершились. После ареста активов их управляющим АРМА избрал прямого конкурента Моршинской. И уже сейчас, без проведения должной оценки и разрешения на концентрацию, АРМА планирует передать управление именно им. В компании такие действия называют "рейдерством" с целью уничтожения бизнеса конкурента, успешно работающего на рынке Украины уже более 25 лет.

"Все эти злоупотребления со стороны АРМА и другие нарушения действительно представляют угрозу рейдерскому захвату активов IDS Украина и одновременно угрожают интересам государства. Сейчас рейдеры пытаются по сути перехватить у государства лакомый актив, оставить бюджет без поступлений от продажи доли подсанкционных лиц", - говорит Вадим Вичка.

В IDS Ukraine настаивают, что поскольку конкурс по выбору управляющего был проведен с многочисленными нарушениями, его результаты нужно отменить. В компании предлагают государству открытый диалог для поиска наилучшего решения. В частности, менеджмент компании готов принять в управление активы российских акционеров - пока вопрос о конфискации их доли не будет государством решен юридически безупречным способом.

"Подсанкционные лица не оказывают влияния на деятельность IDS Украина с начала войны. Бизнесом управляет украинский совет директоров, состоящий из украинских топ-менеджеров, патриотов своей страны. Возглавляет ее Всеволод Билас, известный человек, который задолго до появления на горизонте Альфа-групп основал с нуля производство "Моршинской", – отмечает Вадим Вичка.

Добродетельные владельцы компании уверяют, что в состоянии обеспечить полную управляемость "Моршинской". К тому же компания успешно работает по международным стандартам корпоративного управления. Поэтому не требует какого-либо операционного вмешательства. Только за прошлый год IDS Ukraine перечислила в бюджет страны около 700 миллионов гривен. Она предоставляет работу трем тысячам человек и играет значимую роль как основной работодатель для таких городов, как Миргород и Моршин.