Компания IBM перевела на украинский язык самые популярные курсы SkillsBuild

Об этом информирует Минцифра .

"Компания предлагает 4 курса на украинском языке на бесплатной платформе SkillsBuild. Проходите курсы и получайте специальные значки, которые можно добавить в резюме или профиль в LinkedIn", - пишет прессслужба.

В настоящее время от IBM SkillsBuild доступны курсы:

Этот курс научит: критически мыслить, сотрудничать с будущими коллегами, решать проблемы и становиться гибкими. Имеет 5 модулей продолжительностью – 8 часов.

Здесь об основах собственной кибербезопасности, которые позволят быть ближе к цифровой грамотности. Включает 4 модуля по 6 часов.

Искусственный интеллект, блокчейн, облачные вычисления, кибербезопасность, данные, аналитика, интернет вещей и не только в 6 модулях по 7 часов.

Уметь писать резюме, выделяемое из других, или строить личный бренд в соцсетях, или получить практические упражнения и советы по принятию на работу - этот курс поможет начать поиски работы. Он содержит 4 модуля продолжительностью 7 часов.

Справочно. ИВМ (International Business Machines Corporation) – американская электронная корпорация, один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения, один из крупнейших провайдеров глобальных информационных сетей.

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