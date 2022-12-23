Компания IBM перевела на украинский язык самые популярные курсы SkillsBuild
Команда IBM перевела свои четыре самых популярных курса SkillsBuild на украинский язык
Об этом информирует Минцифра .
"Компания предлагает 4 курса на украинском языке на бесплатной платформе SkillsBuild. Проходите курсы и получайте специальные значки, которые можно добавить в резюме или профиль в LinkedIn", - пишет прессслужба.
В настоящее время от IBM SkillsBuild доступны курсы:
Этот курс научит: критически мыслить, сотрудничать с будущими коллегами, решать проблемы и становиться гибкими. Имеет 5 модулей продолжительностью – 8 часов.
Здесь об основах собственной кибербезопасности, которые позволят быть ближе к цифровой грамотности. Включает 4 модуля по 6 часов.
Искусственный интеллект, блокчейн, облачные вычисления, кибербезопасность, данные, аналитика, интернет вещей и не только в 6 модулях по 7 часов.
Уметь писать резюме, выделяемое из других, или строить личный бренд в соцсетях, или получить практические упражнения и советы по принятию на работу - этот курс поможет начать поиски работы. Он содержит 4 модуля продолжительностью 7 часов.
Справочно. ИВМ (International Business Machines Corporation) – американская электронная корпорация, один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения, один из крупнейших провайдеров глобальных информационных сетей.
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