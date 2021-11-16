Компания Huawei выпустила свой первый электромобиль Avatr

Об этом сообщает Autohome .



В понедельник, 15 ноября, китайский технологический гигант Huawei представил новую собственную марку Avatar, которая будет выпускать только электромобили. Для логотипа название сократили как Avatr.



В создании бренда приняли участие компании Changan и CATL. За техническую разработку отвечает Changan.



Первая машина бренда – купе-кроссовер Avatr 11. Электромобиль берет разгон до 100 км/ч за 4 секунды, и способен проехать на одной зарядке около 700 км. Зарядное устройство постоянного тока поддерживает мощность до 200 кВт.



Премьера серийной машины состоится весной 2022 года, а старт продаж планируется в конце лета.



В ближайшие пять лет компания собирается представить еще четыре модели Avatar.



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