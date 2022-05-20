Компания Huawei представила новый складной смартфон Mate Xs 2

Презентацию транслировал официальный YouTube канал компании Huawei.

Главная фишка Huawei Mate Xs 2 – это то, что он состоит из двух половинок, которые соединены шарниром между собой – основной экран складывается наружу.

Главный OLED-экран в разложенном состоянии составляет диагональ 7,8 дюйма и разрешение 2480х2200 пикселей, а также отличается частотой обновления 120 герц.

Новый смартфон может похвастаться процессором Qualcomm Snapdragon 888. Mate Xs 2 получил 8 ГБ оперативной памяти и может вместить до 512 ГБ данных.

На задней панели телефона нашлось место для тройной камеры – 50, 12 и 8 мегапикселей.

Цена Huawei Mate Xs 2

Стоимость Huawei Mate Xs 2 составит 1999 евро.

В июне 2021 года китайская компания Huawei представила свою операционную систему для смартфонов и других гаджетов.