Компания HP планирует уволить до 6 тысяч работников к 2025 году
Американская компания Hewlett Packard Inc. объявила, что собирается сократить от 4 до 6 тыс. работников в течение трех лет
Об этом сообщает Синьхуа .
Отмечают, что это связано со снижением прибыли и продажами HP. Так, за четвертый квартал 2022 года доход компании составил 14,8 млрд долларов, что на 11% меньше, чем за такой же период прошлого года. В прошлом квартале продажи по компьютерному бизнесу HP упали на 13%, а доход – упал на 7% по сравнению с прошлым годом.
Гендиректор HP Энрике Лорес в отчете для WSJ отметил, что такая тенденция будет продолжаться. Он подчеркнул, что нет смысла предполагать, что рынок претерпевает изменения в течение 2023 года.
Синьхуа отмечает, что по состоянию на октябрь 2021 года в компании HP работало около 51 тыс. сотрудников. В настоящее время это количество составляет 61 тыс. работников по всему миру.
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