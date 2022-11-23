Об этом сообщает Синьхуа .

Отмечают, что это связано со снижением прибыли и продажами HP. Так, за четвертый квартал 2022 года доход компании составил 14,8 млрд долларов, что на 11% меньше, чем за такой же период прошлого года. В прошлом квартале продажи по компьютерному бизнесу HP упали на 13%, а доход – упал на 7% по сравнению с прошлым годом.

Гендиректор HP Энрике Лорес в отчете для WSJ отметил, что такая тенденция будет продолжаться. Он подчеркнул, что нет смысла предполагать, что рынок претерпевает изменения в течение 2023 года.

Синьхуа отмечает, что по состоянию на октябрь 2021 года в компании HP работало около 51 тыс. сотрудников. В настоящее время это количество составляет 61 тыс. работников по всему миру.

9 ноября стало известно, что компания Meta собирается уволить более 11 тыс. работников для повышения эффективности работы.

15 ноября компания Amazon объявила, что сократит около 10 тыс. сотрудников на корпоративных и технологических должностях.