Компания Henkel возобновляет работу заводов во Львовской и Киевской областях
После более чем двухмесячного простоя производитель строительных смесей компания Henkel возобновляет работу двух из четырех производств в Украине
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Первым возобновил деятельность завод во Львовской области, специализирующийся на изготовлении строительных смесей бренда Ceresit. Учитывая безопасность работы в регионе, работники завода могут вернуться к работе", - говорится в сообщении.
Как отмечают в компании, вскоре, учитывая текущую ситуацию, возобновится деятельность завода в городе Вышгород Киевской области.
Компания приостановила работу всех производств в Украине с начала войны – 24 февраля 2022 года. В настоящее время работа двух других производственных объектов невозможна, поскольку они расположены на временно захваченных российскими войсками территориях в Харьковской и Херсонской областях.
- Отметим, что немецкий концерн Henkel после долгих колебаний в середине апреля решил окончательно уйти с российского рынка. Сейчас в компании готовятся к реализации этого решения.
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