Компания Henkel возобновляет работу заводов во Львовской и Киевской областях

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Первым возобновил деятельность завод во Львовской области, специализирующийся на изготовлении строительных смесей бренда Ceresit. Учитывая безопасность работы в регионе, работники завода могут вернуться к работе", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, вскоре, учитывая текущую ситуацию, возобновится деятельность завода в городе Вышгород Киевской области.

Компания приостановила работу всех производств в Украине с начала войны – 24 февраля 2022 года. В настоящее время работа двух других производственных объектов невозможна, поскольку они расположены на временно захваченных российскими войсками территориях в Харьковской и Херсонской областях.

Отметим, что немецкий концерн Henkel после долгих колебаний в середине апреля решил окончательно уйти с российского рынка. Сейчас в компании готовятся к реализации этого решения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb