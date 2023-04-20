Об этом пишет РБК.

Покупатели бизнеса: Kismet Capital Ивана Таврина, "Эльбрус Капитал" Дмитрия Крюкова и Augment Investments Виктора Харитонина.

Henkel производит в России моющие средства под брендами "Ласка", Persil, Losk, "Пемос", "Пемолюкс", "Дени", Vernel и т.д.

В 2021 году выручка "Хенкель рус" составила 95,14 млрд руб., чистая прибыль – 7,48 млрд руб. Бизнес в России приносил Henkel около $1,06 млрд в год, говорила в декабре глава комитета акционеров Симон Бажель-Тра.