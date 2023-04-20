Компания Henkel продает свой бизнес в России
Немецкий производитель средств бытовой химии Henkel подписал соглашение с консорциумом российских инвесторов по продаже бизнеса в стране
Об этом пишет РБК.
Покупатели бизнеса: Kismet Capital Ивана Таврина, "Эльбрус Капитал" Дмитрия Крюкова и Augment Investments Виктора Харитонина.
Henkel производит в России моющие средства под брендами "Ласка", Persil, Losk, "Пемос", "Пемолюкс", "Дени", Vernel и т.д.
В 2021 году выручка "Хенкель рус" составила 95,14 млрд руб., чистая прибыль – 7,48 млрд руб. Бизнес в России приносил Henkel около $1,06 млрд в год, говорила в декабре глава комитета акционеров Симон Бажель-Тра.
- Напомним, еще в ноябре немецкий производитель бытовой химии Henkel сообщал, что планирует окончательно уйти с рынка России до конца 2022 года, продав свой бизнес.
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