Компания Heineken завершила выход из России, продав свой бизнес за 1 евро
Heineken объявила о завершении соглашения о продаже своей деятельности в России Arnest Group. Компания продала бизнес за 1 евро, понеся ожидаемый ущерб в 300 млн евро
Об этом говорится на сайте Heineken.
"Соглашение получило все необходимые одобрения и завершает процесс, который Heineken начал в марте 2022 года по выходу из России, понеся ожидаемый общий ущерб в 300 миллионов евро", – говорится в сообщении.
Arnest Group, которой компания продала свой бизнес, является крупнейшим российским производителем косметики, товаров для дома и металлической упаковки для сектора товаров народного потребления.
Цена приобретения бизнеса Heineken – 1 евро за 100% акций. Все остальные активы, включая 7 пивоварен в России, перейдут к новым владельцам.
В компании добавили, что Arnest Group взяла на себя ответственность за 1800 сотрудников в России и гарантировала им трудоустройство на следующие три года.
В итоге выхода из РФ Heineken ожидает общий безналичный чрезвычайный ущерб в размере 300 миллионов евро, включая убытки от обменных курсов.
"Мы завершили наш выход из России. Последние события демонстрируют значительные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из России. Хотя это заняло гораздо больше времени, чем мы надеялись, эта трансакция обеспечивает средства к существованию наших сотрудников и позволяет нам покинуть страну ответственным образом", - прокомментировал генеральный директор и глава правления Heineken Дольф ван ден Бринк.
- Пивоваренный концерн Heineken объявил, что покидает Россию, в марте 2022 года – после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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