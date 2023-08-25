Компания Heineken завершила выход из России, продав свой бизнес за 1 евро

Об этом говорится на сайте Heineken.

"Соглашение получило все необходимые одобрения и завершает процесс, который Heineken начал в марте 2022 года по выходу из России, понеся ожидаемый общий ущерб в 300 миллионов евро", – говорится в сообщении.

Arnest Group, которой компания продала свой бизнес, является крупнейшим российским производителем косметики, товаров для дома и металлической упаковки для сектора товаров народного потребления.

Цена приобретения бизнеса Heineken – 1 евро за 100% акций. Все остальные активы, включая 7 пивоварен в России, перейдут к новым владельцам.

В компании добавили, что Arnest Group взяла на себя ответственность за 1800 сотрудников в России и гарантировала им трудоустройство на следующие три года.

В итоге выхода из РФ Heineken ожидает общий безналичный чрезвычайный ущерб в размере 300 миллионов евро, включая убытки от обменных курсов.

"Мы завершили наш выход из России. Последние события демонстрируют значительные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из России. Хотя это заняло гораздо больше времени, чем мы надеялись, эта трансакция обеспечивает средства к существованию наших сотрудников и позволяет нам покинуть страну ответственным образом", - прокомментировал генеральный директор и глава правления Heineken Дольф ван ден Бринк.