Компания "Фильм плюс" при поддержке Украинского культурного фонда закончила производство документального фильма "Вперед, в 90-е"
Мысли о создании сериала о 90-х родилась у Михаила Крупиевского, основателя продакшена "Фильм Плюс" и автора идеи проекта "Вперед, в 90-е", давно
До презентации сериала в том виде и объеме, в котором он задумывался, еще далеко, но уже в эту пятницу, 15 октября, в 19.40, зрители телеканала Еспресо увидят промежуточный этап работы над ним - фильм Жанны Максименко-Довгич "Вперед, в 90-е ".
Продюсер Ирина Сабанадзе.
Информационным партнером фильма является телеканал "Еспресо".
Фильм состоит из пяти новелл, героями которых стали:
- инженер-изобретатель в области кино, обладатель двух технических Оскаров - Анатолий Кокуш;
- режиссер Сергей Маслобойщиков, снявший в 1994 году полный символизма пророческий фильм "Певица Жозефина и мышиный народ";
- книгоиздатель Александра Коваль, которая создала главное культурное событие Украины - "Львовский форум издателей";
- Александр Роднянский - кинорежиссер и продюсер, создал в 90-е телеканал "1+1", стал событием того времени;
- писательница Оксана Забужко, которая написала первый в современной украинской литературе феминистический роман "Полевые исследования украинского секса".
Мир состоит из людей, которые ускоряют время, и тех, кто его тормозит. "Сегодня, вспоминая 90-е, я понимаю, что людей, которые тормозили время, в жизни было гораздо больше. Но этот фильм не о них. Фильм "Вперед, в 90-е"- это истории успеха людей, которые оказались в провале 90-х и смогли ускорить время и воплотить свои мечты ", - говорит Михаил Крупиевский.
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