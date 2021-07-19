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Компания "Ferrexpo" запустила солнечную электростанцию

19 июля, 2021 понедельник
15:40
Экономика Ferrexpo

Компания Феррекспо планирует перейти к полномасштабной замене традиционной электроэнергии на возобновляемую энергию солнца. На днях на предприятиях группы запустили солнечную электростанцию, которая будет подавать электроэнергию для потребления на действующей промышленной площадке

Об этом сообщает телеканал "Еспресо".

Компания "Феррекспо" Константина Жеваго запустила пилотный проект по установке солнечных батарей и получению "зеленой" энергии. Мощность комплекса составляет 5 МВт. Проект стоимостью в несколько миллионов долларов полностью профинансировала сама компания. При этом гелиостанция не будет иметь каких-либо предусмотренных государственными программами компенсаций, субсидий, дотаций или "зеленого тарифа".

"Мы начинаем новую историю. Историю развития альтернативной электроэнергии. И сейчас мы открываем первую солнечную электростанцию не только компании "Ferrexpo", но это первая солнечная электростанция среди всех промышленных объектов горнодобывающих объектов Украины. Компания "Ferrexpo" реализовала этот проект, отказавшись сознательно от использования компенсаций, льгот и субсидий, которые предоставляются организациям и промышленным предприятиям. Мы сознательно не будем использовать и продавать эту электроэнергию по "зеленому" тарифу, так как по нашему мнению все государственные дотации промышленным предприятиям в конечном итоге ложатся тяжелым бременем на пенсионеров, врачей и учителей", - сообщил председатель правления Полтавского ГОКа Виктор Лотоус.

Станция будет подавать электроэнергию для промышленных предприятий Группы Феррекспо. В дальнейших планах - строительство электростанции для производства возобновляемой энергии мощностью от 250 до 1000 МВт. Компания планирует перейти к полномасштабной замене традиционной электроэнергии на возобновляемую энергию солнца как части программы декарбонизации продукции.

"Когда речь идет о таких крупных мощных промышленных объектах, предприятиях, всегда речь идет об экологии, в том числе и здесь, реализация этого в соответствии с проектом в том числе призвана решать эту задачу. Задача власти всегда поддерживать частный сектор, чтобы в таком непосредственном сотрудничестве реализовывались новые объекты, новые возможности для нашего с вами области", - рассказал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

В проекте использованы почти 10 тысяч солнечных батарей компании Jinko Solar - одного из мировых лидеров в производстве этого оборудования. Солнечные панели установлены на отвалах карьеров с целью рационального использования площадей.

Ferrexpo
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