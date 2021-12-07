Компания Ferrexpo за 9 месяцев 2021 года уплатила более 6,6 млрд. гривен налогов и сборов

Согласно структуры платежей предприятий, за отчетный период Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в Ferrexpo) перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 4865,6 млн. грн, Еристовский ГОК (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в Ferrexpo) – более 1795,6 млн. грн, Белановский ГОК (БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в Ferrexpo) – более 30,2 млн. грн.

Полтавский ГОК в местный бюджет уплатил более 245,0 млн. грн, в областной – более 546,6 млн. грн, в государственный бюджет Украины – более 3826,8 млн. грн (5%, 12% и 83% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 247,2 млн. грн.

Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 88,6 млн. грн, в областной – более 237,5 млн. грн, в государственный – более 1388,7 млн. грн (5%, 14% и 81% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 80,9 млн. грн.

Белановский ГОК уплатил в местный бюджет более 15,1 млн. грн, в областной – более 3,1 млн. грн, в государственный бюджет Украины – более 7,9 млн. грн (58%, 12% и 30% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 4,1 млн. грн.

За 9 месяцев 2021 года ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 3756,5 млн. грн, экологический налог – более 105,2 млн. грн, налог на землю – более 55,4 млн. грн., подоходный налог – более 222,5 млн. грн, другие налоги и сборы – более 51,3 млн. грн. Плата за пользование недрами составила более 427,4 млн. грн.

Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог – более 53,3 млн. грн, НДФЛ – более 71,2 млн. грн, налог на прибыль – более 1195,0 млн. грн, другие налоги и сборы – более 11,2 млн. грн. Плата за пользование недрами составила более 365,1 млн. грн.

Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОКа за 9 месяцев текущего года стали: земельный налог – более 8,1 млн. грн. и НДФЛ – более 11,4 млн. грн.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpoявляется крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. Компания произвела 11,2 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com