Компания Ferrexpo вошла в рейтинг климатических лидеров Европы от Financial Times
Компания Ferrexpo, владеющая Полтавским, Еристовским и Билановским горно-обогатительными комбинатами на Полтавщине, вошла в рейтинг авторитетного издания Financial Times
Рейтинг Europe's Climate Leaders 2023 состоит из 500 европейских компаний, оцененных за успехи в направлении декарбонизации производства и уменьшения выбросов.
Ferrexpo в этом списке рядом с такими известными компаниями, как Deloitte, L'Oreal, Philips, Hermes, Ernst & Young, Henkel, Electrolux и другими.
За последние четыре года компании удалось сократить выбросы углеродных газов на производственных мощностях на 31%. В планах к 2030 году достигнуть сокращения этого показателя до 50%.
Как и ведущин компании ЕС и Великобритании Ferrexpo руководствуется стратегией Carbon Zero, что предполагает снижение показателя углеродного следа до нуля уже к 2050 году. Декарбонизация позволит минимизировать влияние выбросов углеродных газов на окружающую среду, а именно - парниковый эффект, являющийся первопричиной глобального потепления, которое в последнее время ощущают страны Европы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное