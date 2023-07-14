Рейтинг Europe's Climate Leaders 2023 состоит из 500 европейских компаний, оцененных за успехи в направлении декарбонизации производства и уменьшения выбросов.

Ferrexpo в этом списке рядом с такими известными компаниями, как Deloitte, L'Oreal, Philips, Hermes, Ernst & Young, Henkel, Electrolux и другими.

За последние четыре года компании удалось сократить выбросы углеродных газов на производственных мощностях на 31%. В планах к 2030 году достигнуть сокращения этого показателя до 50%.

Как и ведущин компании ЕС и Великобритании Ferrexpo руководствуется стратегией Carbon Zero, что предполагает снижение показателя углеродного следа до нуля уже к 2050 году. Декарбонизация позволит минимизировать влияние выбросов углеродных газов на окружающую среду, а именно - парниковый эффект, являющийся первопричиной глобального потепления, которое в последнее время ощущают страны Европы.