В 2017 году в компании положили начало проекту "Банк идей", который поощряет сотрудников искать новые пути для дальнейшего улучшения в различных сферах бизнеса Ferrexpo, используя собственный опыт. Он открыт всем работникам производственных предприятий группы. За время существования проекта взяли на реализацию более 700 идей, внедрено более 500 из них. Наибольшее количество избранных предложений (246) – касалось производства, 200 – ремонтов, почти сотня – улучшение условий труда.

Компания ежегодно проводит конкурсы по актуальным направлениям, нуждающимся в том или ином решении, а лучшие идеи и авторов отмечают призами.

Наиболее активными в представлении предложений, отмечают в компании, являются работники Полтавского ГОКа.

"Усовершенствование производственных процессов – тема, которая всегда беспокоит неравнодушных работников, которые привыкли не просто отработать рабочую смену согласно должностной инструкции, а живут всеми происходящими на предприятии процессами. Квалифицированные сотрудники, хорошо понимающие производственный процесс изнутри, сами понимают, какие изменения необходимы, чтобы облегчить работу коллег, продлить межремонтный период, повысить эффективность оборудования. Такие изменения мотивируют других приобщаться к процессу постоянных улучшений во благо предприятия, чтобы в конечном итоге получать удовлетворение и материальное поощрение успешного внедрения своей идеи, а также одобрение со стороны руководства и коллег" , – отмечает Сергей Бывалин, начальник службы по инвестициям и развитию ЧАО "Полтавский ГОК".

По итогам прошлого года в "Банк идей" поступило более 100 идей, около 30 из них стали проектами разных уровней. Однако это самый низкий показатель за все время существования инициативы, вызванной вторжением России и частичными остановками производственного процесса. К примеру, в 2021-м "Банк идей" стал платформой для более 400 предложений. Рекордным оказался 2019 год – они были представлены почти 500.

Инициативы работников в основном касаются улучшений, которые можно воплотить, не привлекая значительных инвестиций или вообще без них, вследствие налаживания определенных операционных процессов или использования ранее применяемых деталей, имеющихся на складах. С начала полномасштабного вторжения России несколько изменилась и направленность предложений: идеи пока сосредоточены на том, что легче внедрить в текущих условиях. Сейчас увеличилось количество энергосберегающих инициатив.

Открытые инновации

Стратегия компании также предусматривает работу с внешними идеями: Ferrexpo выбрала курс "открытых инноваций", которым сейчас пользуются тысячи лидеров бизнеса по всему миру. Такой подход имеет целью изучение трендов не только в собственной отрасли, но и в других секторах, взаимодействие с университетами и научным сообществом для решения производственных задач. Приоритетными направлениями группы являются научные исследования и апробация лучших доступных технологий для разработки эффективной климатической стратегии, включая тестирование технологий возобновляемых источников энергии. Компания также ежегодно финансирует выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (R&D).

Вопреки войне в планах группы – запуск сайта Ferrexpo | Innovation – "единственное окно" инноваций, которые будут доступны научным, исследовательским, конструкторским организациям и т.д. На этой платформе можно найти актуальные бизнес-задачи, предложить свои проекты или решения, которые могут помочь компании.

Ferrexpo – один из крупнейших инвесторов в украинскую экономику со средней долей 2,5% в общем показателе капитальных инвестиций промышленности. С момента первоначального размещения акций на Лондонской фондовой бирже в 2007 году компания инвестировала в украинские активы более $3,3 млрд.