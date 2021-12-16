Компания Ferrexpo внедряет политику по противодействию домашнему насилию

Так, в 2020 году, Ferrexpo подписала Декларацию ради гендерного равенства и предотвращения домашнего насилия. 16 ноября 2021 года Ferrexpo одной из первых компаний горнодобывающей отрасли присоединилась к глобальной акции «16 дней против гендерно обусловленного насилия». Цель такой акции – привлечь внимание людей к вопросу борьбы с насилием.



В рамках акции в компании проведены следующие мероприятия:

Корпоративный анонимный опрос работников и работниц по поводу проявлений насилия на рабочем месте и в семье;

Информационная кампания по противодействию насилию;

Обучающие семинары по противодействию разным проявлениям насилия.

"Мы хотим, чтобы наши сотрудники и сотрудницы знали, какие бывают проявления насилия, могли своевременно обнаруживать и понимать, как противодействовать. Насилие бывает разным: физическим, эмоциональным, экономическим, психологическим. Но если о нем не говорят, это не значит, что насилия не существует. Уже в этом году мы приступаем к разработке Политики противодействия насилию. Мы уверены, что эти меры будут способствовать развитию недискриминационной культуры на нашем предприятии и станут еще одним проявлением заботы о нашем большом коллективе".

"Тема противодействия домашнему насилию сложная, но, поднимая ее, организация демонстрирует, что в положительных и неположительных вещах мы оказываем поддержку и заботу. Это дорогого стоит, потому что только в таких компаниях люди чувствуют себя в безопасности. ЧАО «Полтавский ГОК» – это именно такая компания. За эти 16 дней работники и работницы отметили, что тема важна и у них есть, с кем поделиться полученной информацией. Политика по противодействию насилию, которую разрабатывает компания, поможет создать основы для системных мер, которые изменят жизнь людей в компании и городе к лучшему".