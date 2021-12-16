Компания Ferrexpo внедряет политику по противодействию домашнему насилию
Предприятия группы Ferrexpo (прим. Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи) постоянно работают над совершенствованием внутренних политик и практик компании, направленных на достижение целей устойчивого развития и улучшения бизнес среды
Так, в 2020 году, Ferrexpo подписала Декларацию ради гендерного равенства и предотвращения домашнего насилия. 16 ноября 2021 года Ferrexpo одной из первых компаний горнодобывающей отрасли присоединилась к глобальной акции «16 дней против гендерно обусловленного насилия». Цель такой акции – привлечь внимание людей к вопросу борьбы с насилием.
В рамках акции в компании проведены следующие мероприятия:
- Корпоративный анонимный опрос работников и работниц по поводу проявлений насилия на рабочем месте и в семье;
- Информационная кампания по противодействию насилию;
- Обучающие семинары по противодействию разным проявлениям насилия.
Спатарь Дмитрий Николаевич, первый заместитель председателя правления ЧАО «Полтавский ГОК», Амбассадор по гендерным вопросам группы Ferrexpo:
Сапрыкина Марина Анатольевна, директор Центра "Развитие КСО":
"Мы хотим, чтобы наши сотрудники и сотрудницы знали, какие бывают проявления насилия, могли своевременно обнаруживать и понимать, как противодействовать. Насилие бывает разным: физическим, эмоциональным, экономическим, психологическим. Но если о нем не говорят, это не значит, что насилия не существует. Уже в этом году мы приступаем к разработке Политики противодействия насилию. Мы уверены, что эти меры будут способствовать развитию недискриминационной культуры на нашем предприятии и станут еще одним проявлением заботы о нашем большом коллективе".
Справка о компании:
"Тема противодействия домашнему насилию сложная, но, поднимая ее, организация демонстрирует, что в положительных и неположительных вещах мы оказываем поддержку и заботу. Это дорогого стоит, потому что только в таких компаниях люди чувствуют себя в безопасности. ЧАО «Полтавский ГОК» – это именно такая компания. За эти 16 дней работники и работницы отметили, что тема важна и у них есть, с кем поделиться полученной информацией. Политика по противодействию насилию, которую разрабатывает компания, поможет создать основы для системных мер, которые изменят жизнь людей в компании и городе к лучшему".
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.
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