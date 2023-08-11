Об этом говорится в отчете компании на Лондонской фондовой бирже.

Согласно промежуточным финансовым итогам, за 6 месяцев 2023 года на поддержание и модернизацию капитальных инвестиций было направлено $27 млн. $31 млн было потрачено на проекты расширения, поскольку компания Ferrexpo продолжала инвестировать в будущий рост. Однако, учитывая текущие операционные и логистические ограничения, Ferrexpo больше сосредотачивается на поддержке капитальных инвестиций.

Основные проекты, реализуемые в первом полугодии 2023 года в рамках капитальных инвестиций, включали вскрышные работы для обеспечения будущего роста добычи ($17 млн), обязательства по расширению, включая комплекс пресс-фильтрации ($7 млн) и работы на Билановском ГОКе ($2 млн ).

"Я горжусь нашими достижениями во время войны, которые свидетельствуют об устойчивости наших работников и конкурентоспособности производства. Когда война закончится украинской победой, Ferrexpo продолжит инвестиции в Украину. Мы с нетерпением ждем возможности играть значительную роль в восстановлении страны и готовы продолжать свою роль поставщика высококачественных". железорудных окатков для удовлетворения постоянной все большей потребности в экологически чистой стали в Европе и мире", - отметил Лучио Дженовезе, глава совета директоров Ferrexpo.

Ferrexpo является одним из самых крупных инвесторов в украинскую экономику. С момента размещения акций на Лондонской фондовой бирже в 2007 году компания инвестировала более 3,3 млрд. долларов в украинские активы. В 2022 году капитальные инвестиции компании в украинские активы составили более 6 миллиардов гривен. Как долгосрочный инвестор, Ferrexpo обязалась поддерживать экономический рост в Украине, поэтому средняя доля инвестиций компании в развитие в 2007-2022 годах составила 63%.

Во 2 квартале 2023 года Ferrexpo произвела 1066 тыс. тонн окатков, что на 18% больше по сравнению с предыдущим кварталом, когда было произведено 901 тыс. тонн.