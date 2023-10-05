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Компания Ferrexpo увеличила производство в 3 квартале 2023 года

5 октября, 2023 четверг
18:25

Группа Ferrexpo, в которую входят Полтавский ГОК, Еристовский ГОК и Билановский ГОК на Полтавщине, по итогам 3 квартала 2023 года произвела 1,251 млн тонн железорудных окатков, что на 17% больше, чем во 2 квартале года

Такие данные содержатся в производственном отчете компании, опубликованном на Лондонской фондовой бирже.

В отчете отмечается, что, несмотря на нынешние вызовы, предприятиям компании Ferrexpo удается производить высококачественные окатыши и экспортировать готовую продукцию к потребителям, используя имеющиеся логистические маршруты. В третьем квартале текущего года были задействованы одна-две технологические линии производства с переменной нагрузкой.

Ferrexpo продолжала производстве окатышей премиум качества с содержанием железа 65% или выше. Всего за 9 месяцев с начала года на мощностях компании в Украине было произведено 3,218 млн т окатков. Производство железорудного концентрата в 3 квартале составило 98 тыс. тонн, а за 9 месяцев текущего года – 257 тыс. тонн.

В компании отмечают, что такие производственные достижения актуальны в ожидании сложностей грядущего зимнего периода, когда энергетическая инфраструктура очень перегружена. Наращивание объемов производства в третьем квартале текущего года позволит снизить риски, с которыми, вероятно, придется столкнуться предприятиям компании в последующие месяцы. В последнем квартале 2023 года компания планирует также работать одной-двумя технологическими линиями.

"Приятно, что предприятиям компании удается работать в нынешних сложных условиях. Несмотря на пессимистические настроения на рынке, цены на железную руду стабилизировались в течение этого квартала, что очень поддерживает в условиях повышенных затрат на логистику. Преодолевая вызовы пропускной способности железнодорожных перевозок, мы продолжаем поставлять продукцию нашим потребителям в страны Европы", - отметил Лучио Дженовезе, председатель совета директоров Ferrexpo.

Руководитель компании подчеркнул, что в настоящее время 739 работников украинских предприятий Ferrexpo выполняют свой долг в различных боевых подразделениях ВСУ. 50 сотрудников – демобилизованы, 30 из них уже вернулись на рабочие места после прохождения физической и психологической реабилитации в рамках ветеранской программы.

В Группе также прокомментировали недавнее определение суда о задержании председателя правления Полтавского ГОКа по подозрению в якобы незаконной добыче полезных ископаемых с альтернативой в виде внесения залога в размере почти 1 миллиарда гривен. В Ferrexpo считают такие обвинения безосновательными

"По этому решению суда была подана апелляция, и Группа предоставит обновленную информацию, когда это будет необходимо", - заключается в отчете компании.

  • В 2022 году на мощностях Ferrexpo было произведено 6,1 млн тонн железорудных окатышей, что на 46% меньше по сравнению с показателем 2021 года. Компания стала одним из крупнейших экспортеров Украины за 2022 год.
  • В 2022 году компания Ferrexpo уплатила более 6,3 млрд гривен налогов в бюджеты Украины разных уровней и инвестировала более $161 млн в украинские активы.
  • Ferrexpo присоединилась к ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС на Херсонщине. С момента полномасштабного вторжения компания вместе со своим благотворительным фондом направила более 800 млн. грн. общинам в 12 областях Украины, пострадавшим от агрессии России.
Экономика
Ferrexpo
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