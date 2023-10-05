Компания Ferrexpo увеличила производство в 3 квартале 2023 года

Такие данные содержатся в производственном отчете компании, опубликованном на Лондонской фондовой бирже.

В отчете отмечается, что, несмотря на нынешние вызовы, предприятиям компании Ferrexpo удается производить высококачественные окатыши и экспортировать готовую продукцию к потребителям, используя имеющиеся логистические маршруты. В третьем квартале текущего года были задействованы одна-две технологические линии производства с переменной нагрузкой.

Ferrexpo продолжала производстве окатышей премиум качества с содержанием железа 65% или выше. Всего за 9 месяцев с начала года на мощностях компании в Украине было произведено 3,218 млн т окатков. Производство железорудного концентрата в 3 квартале составило 98 тыс. тонн, а за 9 месяцев текущего года – 257 тыс. тонн.

В компании отмечают, что такие производственные достижения актуальны в ожидании сложностей грядущего зимнего периода, когда энергетическая инфраструктура очень перегружена. Наращивание объемов производства в третьем квартале текущего года позволит снизить риски, с которыми, вероятно, придется столкнуться предприятиям компании в последующие месяцы. В последнем квартале 2023 года компания планирует также работать одной-двумя технологическими линиями.

"Приятно, что предприятиям компании удается работать в нынешних сложных условиях. Несмотря на пессимистические настроения на рынке, цены на железную руду стабилизировались в течение этого квартала, что очень поддерживает в условиях повышенных затрат на логистику. Преодолевая вызовы пропускной способности железнодорожных перевозок, мы продолжаем поставлять продукцию нашим потребителям в страны Европы", - отметил Лучио Дженовезе, председатель совета директоров Ferrexpo.

Руководитель компании подчеркнул, что в настоящее время 739 работников украинских предприятий Ferrexpo выполняют свой долг в различных боевых подразделениях ВСУ. 50 сотрудников – демобилизованы, 30 из них уже вернулись на рабочие места после прохождения физической и психологической реабилитации в рамках ветеранской программы.

В Группе также прокомментировали недавнее определение суда о задержании председателя правления Полтавского ГОКа по подозрению в якобы незаконной добыче полезных ископаемых с альтернативой в виде внесения залога в размере почти 1 миллиарда гривен. В Ferrexpo считают такие обвинения безосновательными

"По этому решению суда была подана апелляция, и Группа предоставит обновленную информацию, когда это будет необходимо", - заключается в отчете компании.