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Компания Ferrexpo утвердила политику Многообразия, Справедливости и Инклюзивности

5 декабря, 2022 понедельник
14:18
Новости

Ferrexpo продолжает реализацию стратегии 360о по внедрению принципов разнообразия, справедливости и инклюзивности. На горнодобывающих предприятиях Группы Ferrexpo утверждена и введена в действие соответствующая Политика, закрепляющая определения терминологии и поведенческих паттернов, способствующих развитию инклюзивной рабочей среды и соответствующей культуре. Она закрепляет недопустимость каких-либо проявлений дискриминации (по признакам инвалидности, беременности и родительского статуса, расы, национального или этнического происхождения, возраста, пола, сексуальной ориентации, политической мысли, социального происхождения и т.п.)

Ferrexpo создает равные условия трудоустройства, работы и оплаты для всех: работники и работницы оцениваются исключительно по уровню профессионализма и квалификации. Утвержденная DEI политика фиксирует нулевую толерантность для таких проявлений дискриминации, таких как сексизм, расизм, эйджизм, гомофобия, колоризм, лукизм, эйблизм. В рамках утвержденной политики разработан внутренний механизм информирования и разрешения дискриминационной ситуации. В целях координации данной функции в компании введена должность DEI офицерки.

Анна Адом, Директор по управлению персоналом и быту Ferrexpo в Украине:

“Два года назад Ferrexpo начала свой путь с реализации принципов DEI, и сегодня это веха на пути реализации нашей стратегии. В Украине такой подход только набирает обороты, но мировая практика и наш опыт подтверждает преимущества внедрения DEI. Мы в Ferrexpo всегда стараемся создавать среду для работы счастливых людей. А особенно сейчас в условиях военного положения для нас важно, чтобы наши работники и работницы чувствовали свободу, мотивацию к работе, отсутствие токсичности и тем самым могли создавать ценность для себя и компании максимально гармоничным способом. Это win-win практика как для работодателя, так и для сотрудников и сотрудниц”.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .

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