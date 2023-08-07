Установленное оборудование представляет технологию пресс-фильтрации Metso, являющуюся примером модернизации, которая дополнит существующую систему вакуумных фильтров компании.

Преимущества, связанные с модернизацией фильтровального комплекса, включают:

Ниже потребление энергии в пелетизаторе, где окатки нагреваются для их отверждения за счет потребления природного газа, ожидаемого на 3% ниже (в среднем) для всех типов окатков. Как следствие, компания ожидает выгод от производственных затрат и объема выбросов парниковых газов 1.

Улучшено качество продукта, поскольку избыток влаги в сырых (необожженных) окатках может привести к растрескиванию при их нагревании. Ожидается, что прочность окатков компании на холодном сжатии, являющемся ключевым показателем качества окатков, увеличится на 8% для пеллет Ferrexpo Premium (65% Fe).

Увеличьте пропускную способность материала по всей перерабатывающей установке, что приведет к повышению производительности в среднем на 3%.

Меньшие потери железа при превращении концентрата в окатки. Это приведет к увеличению железа в гранулах в среднем на 0,2%.

В прошлом году $104 млн, или 65% капитальных инвестиций Ferrexpo, было направлено на проекты роста, причем большинство из них касалось проектов, близких к завершению по состоянию на февраль 2022 года, или представляющих низкую стоимость и высокие возможности возврата.

"В Ferrexpo мы гордимся тем, что поддерживаем Украину. Благодаря нашему местному присутствию и позиции долгосрочного инвестора в стране мы смогли оказать целенаправленную поддержку во время войны", - подчеркнула Анн-Кристин Андерсен, глава Комитета Ferrexpo по здравоохранению, безопасности, окружающей среды и общины

Ferrexpo систематически реализует проекты, ведущие к повышению энергоэффективности. В 2015 году компания начала использовать шелуху подсолнечника как частичную замену природному газу. Компания построила две комбикормовые установки шелухи подсолнечника для четырех линий производства окатков. За пять лет замены газа на подсолнечную шелуху Ferrexpo удалось заменить до 25% ископаемого топлива более экологически чистыми энергоносителями в своем пелетизаторе, при этом уровень потребления шелухи зависит от типа производимых окатков.

В 2022 году Ferrexpo инвестировала в экономику Украины $161 млн, что соответствует его среднему размеру капитальных расходов (CAPEX) за последние 8 лет – $160 млн. Таким образом, Ferrexpo сохранил уровень активности инвестиционных процессов, несмотря на боевые действия на территории Украины.